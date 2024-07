Une Soleuroise en uniforme neuchâtelois

Quand on lui demande ce qui lui plaît dans le canton de Neuchâtel, Irène von Arx mentionne « le lac ». Dans le cadre de son travail, elle juge également les interventions et les interpellations plus simples à mener sur sol neuchâtelois qu’à Soleure, où la géographie des lieux rend le travail de la police un peu plus difficile. Dans le canton de Neuchâtel, « c’est plus facile d’aller aider » une patrouille qui aurait un cas plus compliqué, dit-elle.