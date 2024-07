La Brévine-Grono : défi relevé pour cinquante-trois cyclistes

Du plus froid au plus chaud. Cinquante-trois cyclistes sont partis de La Brévine mardi pour rejoindre samedi, Grono aux Grisons, à la force du mollet. Un périple baptisé « Température en selle » de près de 500 km qui vise à sensibiliser à la thématique du changement climatique et de la mobilité douce.

Avec 41,5 degrés mesurés en 2003, Grono est la commune qui a enregistré la température la plus chaude jamais mesurée en Suisse. À l’inverse, avec ses -41,2 degrés en 1987, La Brévine est détentrice du record le plus froid.

Les haltes de fin de journée du périple étaient l’occasion de rencontrer les autorités locales et d’aborder notamment l’état du réseau des pistes cyclables à travers le pays. En raison de sa topographie, le sud des Alpes est moins bien équipé constate le maire de Grono, Samuele Censi. Il espère que le projet « Température en selle » contribue au développement de la mobilité douce.