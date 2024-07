Compter les poissons de l’Areuse

Surveiller l’évolution des populations

Le comptage des espèces de poisson s’effectue en août, car c’est à cette période que le débit d’eau est le moins important. « C’est plus simple pour la pêche, aujourd’hui c’est vraiment parfait », rajoute Robin Berger. Mais c’est aussi une question de taille. À cette période, les poissons juvéniles sont jugés assez gros pour être capturés, selon le SFFN. « Si on faisait ça plus tôt dans l’année, les vairons seraient beaucoup trop petits par exemple », précise Robin Berger.

L’évolution des populations de poissons et de leur santé est surveillée attentivement. « Pour l’instant, je n’ai pas encore les chiffres, donc on ne peut pas se prononcer sur la quantité de poissons », note Robin Berger. « Par contre sur les structures de population, on voit qu’il y a beaucoup de jeunes, donc c’est prometteur », rajoute-t-il. Les statistiques concernant cette pêche seront bientôt disponibles sur le site internet du Service de la faune, des forêts et de la nature. Une deuxième pêche électrique aura lieu au même endroit, à Couvet, le 24 août. /crb-ifr