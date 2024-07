Plongée dans la littérature médiévale « romande »

Un ouvrage qui tisse des liens entre la littérature médiévale et la Romandie. Le professeur de littérature française du Moyen Âge aux Universités de Neuchâtel et de Lausanne, Alain Corbellari, a consacré son dernier livre aux textes et aux personnages médiévaux qui font écho à l’actuel territoire romand. On y croise le Roi Arthur qui, dans certains recueils, serait mort lors d’un combat contre le chat de Lausanne, mais aussi Othon de Grandson, poète qui a instauré la tradition de la Saint-Valentin.

Avec ce travail, Alain Corbellari dit avoir voulu étoffer la section « Moyen Âge » des ouvrages d’histoire littéraire consacrés à la Suisse romande, généralement réduite à un « chapitre succinct ».

L’auteur se penche ainsi sur la figure du comte Rodolphe II, seigneur de Neuchâtel, qui a laissé une trace importante dans la littérature médiévale. Celui-ci est à l’origine de neuf chansons courtoises, rédigées toutefois en allemand. « Il est l’un des tout premiers Minnesänger, soit l’équivalent germanique de ce que l’on appelle en France les troubadours dans le Sud et les trouvères dans le Nord », indique Alain Corbellari.