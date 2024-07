Les trottinettes électriques, oui, mais pas sur les trottoirs

Les trottinettes électriques ont le vent en poupe. Ce petit véhicule à deux roues est de plus en plus populaire, mais est aussi à l’origine d’un nombre croissant d’accidents. La Police neuchâteloise et la sécurité publique de la Ville de Neuchâtel ont mené début juillet une opération de contrôle et de sensibilisation à « l’e-mobility » dans la zone piétonne et ses abords. 26 trottinettes électriques, 63 vélos électriques et trois véhicules à moteur ont été contrôlés. Au total, neuf dénonciations ont été délivrées pour non-respect d’un accès interdit et trois autres pour des véhicules à moteur qui circulaient sur la bande réservée au bus, communiquent la polie et la Ville ce mercredi.

Règles à respecter

Cette action était aussi l’occasion de sensibiliser les utilisateurs de trottinettes électriques aux règles à respecter. Certaines sont purement techniques, comme l’obligation d’avoir deux freins et une sonnette, des feux (blanc à l’avant et rouge à l’arrière) ou encore d’avoir une trottinette homologuée qui ne dépasse pas les 20 km/h.

Le comportement sur la route a aussi été mis en avant, car il est important de rappeler qu’il est interdit de circuler sur les trottoirs. Les trottinettes électriques doivent donc rouler sur la route ou sur les pistes et les bandes cyclable quand il y en a, comme les vélos. Et comme les vélos les e-trottinettes sont aussi bannies de la zone piétonne neuchâteloise, à l’exception de la rue du Seyon et de la rue menant à St-Honoré depuis la place Pury.

Pour finir, la police rappelle qu’une seule personne est autorisée sur la trottinette et qu’il faut avoir minimum 14 ans pour en conduire une. Un permis est également nécessaire entre 14 et 16 ans. /rgi