De La Brévine aux Grisons à la force des mollets

Pédaler pour la bonne cause. C’est la raison d’être du projet « Température en selle ». Le but : relier la commune la plus froide de Suisse et la commune la plus chaude à vélo. Au total, 53 cyclistes de tous horizons se sont lancés dans l’aventure ce mardi matin à La Brévine. Pour cette troisième édition, ils ont cinq jours pour parcourir 450km et atteindre Grono, une commune des Grisons. Quelque 80 degrés, c’est la différence de température qui sépare les deux records de ces communes. - 41,2 degrés pour La Brévine et 41,5 degrés pour Grono. Le projet climato-sportif veut sensibiliser sur la thématique du changement climatique et de la mobilité douce.

La première étape relie La Brévine à Soleure en passant par la Vue-des-Alpes. Nous avons accompagné les cyclistes lors de leur première demi-journée sur les routes neuchâteloises.