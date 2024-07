Le miel de la région risque de manquer

Pas facile d’être une abeille en 2024. La météo froide et pluvieuse de ces derniers mois a ralenti le développement des ruches, ce qui impacte directement la production de miel cette année. Une réaction en chaîne qui s’explique par une population d’abeilles qui n’a pas pu croître assez vite à la sortie de l’hiver. Le peu de pollen récolté par les petites pollinisatrices a surtout servi à alimenter leur propre stock et non à fournir du miel aux consommateurs.