Claire Wermeille tapisse les murs du Grand-Cachot

Durant sa carrière, Claire Wermeille a été une artiste prolifique, la sélection des œuvres n’a pas été chose facile. Les deux coresponsables culturelles de la galerie ont laissé parler leurs préférences, leurs goûts, tout en réfléchissant aux pièces qui s’intégreraient le mieux dans les espaces à disposition, qui résonneraient avec les matériaux bruts qui composent cette ferme de la vallée de La Brévine plus de cinq fois centenaire.

Les murs accueillent dessins et peintures de paysages parfois suggérés dans des dégradés de noirs, de gris, d’ocre ou de fauve, avec presque toujours une pointe discrète d’orange, de jaune ou de rouge lumineux. Les tapisseries parfois monumentales et également souvent inspirées de la nature offrent des couleurs plus vives. Le tissage est une activité qui oscille entre art et artisanat et qui est peu exposé remarque Mélanie Devaud. Qui souligne que Claire Wermeille s’était formée dans sa jeunesse dans les meilleures écoles, notamment en France, à Aubusson et en Pologne.