Fermeture de la Clusette : le tunnel se refait une beauté

La Clusette s'offre une seconde jeunesse. En travaux depuis 2022, le tunnel construit en 1975 situé entre Noiraigue et Brot-Dessous est fermé à la circulation depuis une quinzaine de jours et jusqu’à dimanche minuit. Après la construction d’une galerie de sécurité doté de six issues de secours, cette fermeture a aussi été l’occasion de réaliser des saignées en voûtes et de revêtir la route principale de Brot-Dessous. Ces interventions ont été essentielles pour le système de captage des eaux afin de prévenir les infiltrations et protéger les infrastructures du tunnel. Alain Koenig, chef de l’office des constructions et des aménagements routiers pour le canton de Neuchâtel, relève également que « les conditions des employés sont assez difficiles, ce sont des travaux qui se font par équipe de jour et de nuit assez intenses ».