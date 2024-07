Des travaux font des mécontents à Colombier

Des travaux qui ne plaisent pas à tout le monde. Le chantier en cours à Colombier sur la route de Sombacour dévie le trafic sur l’avenue de la Gare. Avec ses différents commerces, celle-ci est souvent surchargée, particulièrement aux heures de pointe. Cette attente n’est pas le seul problème auquel sont confrontés les commerçants et les habitants. « Côté sonore, ça klaxonne, car il y a une priorité de droite qui n’est jamais respectée », souligne Sylvia Tinembart, décoratrice d’intérieur. Avec sa boutique, située au croisement entre la rue Haute et l’avenue de la Gare, elle est aux premières loges : « on se pose la question de pourquoi ils n’arrivent pas à faire en bilatérale, avec un feu. »