Une fuite d’ammoniac décelée aux Patinoires du Littoral

Mauvaise surprise mardi matin aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel. Une conduite contenant de l’ammoniac a été percée lors de travaux, ce qui a provoqué une fuite de ce gaz toxique. Un cas de figure qui s’était déjà produit en avril dernier lors du montage des stands du Salon de l’immobilier neuchâtelois. Ce mardi, l’alarme a été déclenchée à 10h49, a indiqué Alain Eschmann, chef de quart au sein de la Police neuchâteloise. Les Patinoires, le restaurant ainsi que le minigolf ont été évacués dans la matinée. Deux employés, présents sur le site, ont été envoyés à l’hôpital pour des contrôles après avoir eu des vertiges.

Une fois sur place, les pompiers ont arrosé avec de l’eau la zone touchée et ont pu constater un taux trop élevé d’ammoniac. Ils s'attellent désormais à ventiler le secteur et à diriger l’air contaminé en direction du lac. Le secteur piéton, qui va de la Maladière jusqu’au skatepark, va rester bouclé une partie de l’après-midi. Une aération complète du site est encore prévue dans le courant de la journée. Alain Eschmann précise encore que cette fuite est moins dangereuse du fait qu’il n’y a actuellement pas de glace aux Patinoires du Littoral et que, par conséquent, le gaz toxique est soumis à moins de pression. /sbm-dpi