Une quatrième édition pour le Débarca’rock Festival

Et de quatre pour le Débarca’rock Festival. Cette année encore, la petite manifestation, initiée en 2019, reprend ses quartiers à la buvette du débarcadère à La Neuveville, le temps d’un weekend. Une programmation 100% rock, pour une événement qui se veut entièrement gratuit.





Des stars pour pas un rond

Au programme de cette cuvée 2024, des groupes comme Smokeheads, Dyldo, Unchain, Back:n:Black, Dan Breeker & Band ou encore Silver Dust, et le tout gratuitement. « On survit grâce aux dons des festivaliers et des généreuses entreprises de la région », explique Cendrine Dousse, présidente et programmatrice du Débarca’Rock Festival. « Le but c’est vraiment de rester gratuit le plus longtemps possible pour que tout le monde puisse profiter des artistes » ajoute-t-elle.





Un site d’exception

Reste que l’offre en matière de festival en Suisse et dans la région est déjà plus qu’abondante. Dès lors, comment tirer son épingle du jeu ? « Le site du festival est vraiment notre particularité, on est vraiment les pieds dans l’eau, les artistes peuvent profiter d’une plage privée devant leur loge, ils peuvent aller se baigner avant de monter sur scène », souligne encore Cendrine Dousse.





Suspendu à la météo

Faire trempette, oui mais à condition qu’il fasse beau et chaud bien entendu. Et avec le début d’été humide et frais que l’on connait, pas sûr que les rockstars voudront se mouiller. « On regarde la météo toutes les cinq minutes, on est presque devenu parano », avoue la présidente et programmatrice du Débarca’Rock Festival. Une parano qui se comprend quand on sait qu’en cas d’annulation ou de grosses intempéries, cette quatrième édition du Débarca’rock festival pourrait bien être la dernière, tant l'organisation d'une telle aventure ne tient à chaque fois qu'à un fil. Par chance pour les organisateurs, les spectateurs et les artistes, le ciel semble être plutôt de bonne composition ce weekend. « Pourvu que ça tienne, on croise les doigts », conclut Cendrine Dousse.