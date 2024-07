Travaux difficiles mais achevés dans les Gorges de l’Areuse

Un mal pour un bien

Les trois semaines de retard prises sur ce chantier s’expliquent par la météo de ces dernières semaines. Pierre Muhlemann raconte qu’il n’a pas été possible d’accéder au parcours pendant de nombreux jours. Les précipitations ont rendu le terrain extrêmement glissant et les conditions de travail encore plus dangereuses qu’initialement pour le personnel engagé. Si le président de la société des sentiers des Gorges de l’Areuse regrette ce désagrément pour les marcheurs, il se réjouit de voir ces travaux portés à conclusion sans accident.