Le tunnel sous La Vue-des-Alpes totalement fermé

Il faudra prévoir quelques minutes supplémentaires pour relier le Haut et le Bas du canton de Neuchâtel. Le tunnel sous La Vue-des-Alpes ne sera plus accessible durant près de trois semaines. L’autoroute A20, entre la jonction de Boudevilliers et le giratoire du Bas-du-Reymond, sera fermée à la circulation dans les deux sens du 15 juillet à 6 heures du matin jusqu’au 2 août à 17 heures, jour et nuit. Des travaux de sécurisation des dalles de ventilation du tunnel et des travaux d'entretien courant seront réalisés, précise un communiqué de l’Office fédéral des routes publié vendredi.

Les automobilistes devront emprunter la déviation mise en place par le col de La Vue-des-Alpes. /comm-gtr