Nappe d’huile dans la baie de St-Blaise

Une rupture de durite et c’est la pollution. C’est ce qui s’est passé mercredi après-midi au large de St-Blaise. La faucardeuse qui était en train de faucher les algues a perdu une quantité relativement importante d’huile. Par chance, celle-ci était biodégradable. L’administration de St-Blaise évoque 300 mètres de rivage concernés et une surface polluée avoisinant les 3'000 m2.

Alertés vers 19h, les pompiers de Neuchâtel, la police et la sécurité publique de St-Blaise se sont rendus sur place. Ils ont installé un barrage flottant pour isoler la machine et protéger le port de pêche. Jeudi matin, les équipes étaient sur place pour pulvériser un produit à base de bactéries, à même de neutraliser les hydrocarbures. La baignade est interdite jusqu’à vendredi au moins entre St-Blaise et Marin.

La faucardeuse a été réparée et nettoyée. Elle a pu reprendre son travail. La police a ouvert une enquête. /cwi