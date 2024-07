Le SCAN toujours acteur de la prévention

Le SCAN poursuit sa prévention. Le Service cantonal neuchâtelois des automobiles et de la navigation a communiqué ce mardi le bilan des actions de prévention mises en œuvre l’année dernière. Au total, plus de 80'000 francs ont été alloués, via le fond de prévention, et quelque 150 personnes ont effectué un cours de formation continue. « Pour nous c’était important de continuer le subventionnement des cours de formation continue volontaire à la conduite, mais on a aussi une nouveauté : c’est le cours d’initiation à la moto », détaille Philippe Burri. « Pour nous il est important de périodiquement se former », ajoute le directeur du SCAN. D’autres actions ont été mises en place en 2023, comme la 9e édition de la Journée des motards, qui a rassemblé quelque 1'000 visiteurs. Le SCAN s’engage également financièrement auprès des manifestations qui mettent en place des transports nocturnes. L’année dernière, ces soutiens se sont monté à plus de 24'000 francs.