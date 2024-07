La LNM navigue malgré le gros temps

Une nouvelle saison, pour une entreprise touristique, c’est beaucoup de nouvelles offres mais également certains impondérables.

C’est le cas de la LNM. Comme tout le reste de l’économie, la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat souffre de l’inflation. Celle-ci pèse sur ses frais de fonctionnement, et rend la clientèle plus timorée. En plus, la météo incertaine de ces dernières semaines a constitué une mauvaise surprise. Pour attirer le public, comme l’explique le responsable marketing de la LNM Timothée Sprunger, invité dans « La Matinale », l’entreprise propose de nouvelles offres, notamment en faveur des familles, ou pour attirer les convives sur le lac à travers la pause de midi.

La panne du Neuchâtel représente un autre impondérable. Depuis la mi-juin, le bateau à vapeur est à l’arrêt en raison d’une panne, alors qu’il sortait de révision. Malgré le manque à gagner, la LNM préfère ne pas le remettre à l’eau trop tôt, pour ne pas risquer d’endommager ce précieux patrimoine flottant.