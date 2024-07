Le Pod à nouveau fermé vendredi et samedi soirs

La Chaux-de-Fonds ferme à nouveau le Pod, vendredi soir et samedi soir, en prévision des après-matches Portugal – France et Suisse – Angleterre. La Ville a pris cette décision pour des raisons de sécurité. Aucune autre fermeture de route liée à l’Euro de football n’est prévue, annonce TransN dans un communiqué. La circulation sera interdite dès 20h sur le Pod venredi et samedi. Les derniers bus de la compagnie neuchâteloise partiront ces soirs-là à 19h47. /comm-vco