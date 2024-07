La musique brille à l’« Aube »

La Suisse romande regorge de musiciens de talent. « Aube » souhaite les mettre en valeur. Imaginé par un Neuchâtelois d’origine, ce concept est sur le point d’être lancé, en ce début du mois de juillet.

L’idée, c’est de sélectionner un artiste et de le mettre à l’honneur en créant du contenu de qualité. Une prestation qui se décline en trois volets. Diego Weidemann, à l’origine du projet « Aube », était l’invité de « La Matinale ». Il nous a détaillé les trois axes du projet : « Chords of Dawn », une prestation acoustique filmée dans un lieu emblématique du pays, « Morning Coffee », une interview qui se concentre sur la démarche artistique du musicien, et « Softlight Magazine », une séance photo. Tout cela va être diffusé en ligne au fur et à mesure, principalement sur Instagram et YouTube.