Des renforts pour La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse

Trois nouvelles nominations sont intervenues au comité de l’association La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027. L'organe transforme sa structure depuis plusieurs mois et complète son équipe afin de pouvoir garantir la bonne tenue de l'événement.

Shajithya Thiruniraiselvan et Jean-Kley Tullii occupent ainsi les postes de vice-présidente et vice-président de l'association, a indiqué mercredi l'entité présidée désormais par l'ancien conseiller d'Etat et président du Conseil de banque de la BNS Jean Studer. Bénédict de Cerjat intègre quant à lui le bureau exécutif.

Shajithya Thiruniraiselvan, citoyenne chaux-de-fonnière, est éducatrice sociale et accompagne des personnes en situation d'handicap. Pour sa part, Jean-Kley Tullii est décrit comme un « fin connaisseur » des milieux économiques, ancien directeur du Service de l’économie du canton de Neuchâtel.

Enfin, Bénédict de Cerjat siègera aussi bien au sein du comité de l’association que de son bureau exécutif, précise le communiqué. Fort d'une longue carrière diplomatique au service de la Suisse, ce juriste de formation est président de Tourisme neuchâtelois depuis 2022.

« La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 se doit de refléter la complexité et la diversité de la manifestation que nous sommes en train de mettre sur pied », a souligné Jean Studer, toujours président du conseil d'administration de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN).

« Dans les mois à venir, nous poursuivrons nos efforts pour agrandir l’association afin de lui donner les moyens de ses ambitions », a conclu l'ancien politicien, cité dans le communiqué. /ATS-fba