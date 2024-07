« La grande interview » : Amédée Murisier

La chronique de nos correspondants parlementaires s'intéresse à l’une des plus grandes entreprises d’énergie de Suisse : Alpiq. Après le « oui » du peuple suisse à la loi sur l’électricité le 9 juin dernier, les sociétés du secteur espèrent voir leurs projets avancer. Deuxième producteur d’énergie en Suisse, Alpiq investit dans des projets solaires et éoliens. Mais son ADN reste l’hydroélectricité. L’entreprise est engagée dans cinq nouveaux projets hydrauliques, qui devraient pouvoir aller de l’avant grâce au vote populaire. « La prochaine chose que nous devons faire, c’est accélérer les procédures (…) pour qu’on se concentre plus rapidement sur les projets qui ont une chance d’être réalisés », explique le directeur de la division suisse d’Alpiq, Amédée Murisier, à notre correspondante parlementaire Marie Vuilleumier.