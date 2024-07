Fermeture nocturne de la jonction entre Valangin et Vauseyon. En raison « d’interventions électromécaniques », le tunnel sera fermé en direction de Neuchâtel, de mercredi à vendredi, entre 22h et 5h du matin. L’Office fédéral des routes précise qu’une déviation sera mise en place par la route secondaire, via Les Cadolles. /comm-fba