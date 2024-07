Des stations sportives en libre-service à Neuchâtel

Un nouveau pas pour la promotion du sport à Neuchâtel. La Grande Béroche a inauguré lundi, en présence des autorités communales et cantonales, les premières stations sportives en libre-service BoxUp. Trois boîtes, imaginées par l’entreprise lausannoise du même nom, ont été installées à Saint-Aubin-Sauges, Chez-le-Bart et Bevaix. Le principe : emprunter du matériel de sport pendant 3h, gratuitement, à l’aide d’une application. Les stations, qui comprennent quatre ou six casiers, mettent à disposition des balles de football, des raquettes de badminton ou encore des boules de pétanque. Pour Sébastien Rytz, chef du service cantonal des sports, la Grande Béroche se dessinait comme un choix logique pour installer les premières boîtes : « On a un très bon contact avec le conseiller communal en charge des sports, qui était très vite enthousiaste sur ce projet. »