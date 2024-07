Coup de chaud pour les vacanciers neuchâtelois

Cette faillite du géant allemand témoigne de la santé fragile des voyagistes. Après les années Covid, où beaucoup de voyages avaient dû être annulés à cause de la fermeture des frontières, le secteur avait enfin à nouveau atteint sa vitesse de croisière. « C’est un nouveau coup dur pour notre secteur », estime Nathalie Chuat. « On espère que ce sera le seul tour opérateur dans ce cas, sinon on ne pourra plus vraiment comparer les prix pour proposer les meilleurs à nos clients. »