Association Liane Neuchâtel : « C’est quoi ton truc ? »

Offrir des activités qui permettent de créer des liens avec la nature, dans un esprit de créativité et de coopération, c’est le but de l’association Liane Neuchâtel. Imaginée en 2015, elle propose aux enfants de 6 à 12 ans de la région neuchâteloise de participer à des activités didactiques dans la campagne, de façon ludique et enrichissante.

Au programme de cet été 2024, il est possible de découvrir les papillons, de suivre un agriculteur durant toute une journée, de comprendre l’importance de la forêt et son fonctionnement, ou encore d’entrer en contact avec des chats et des chiens vivant avec un handicap ou un problème de santé.

De nombreuses activités accessibles à tous, comme nous l’expliquaient Jessica Maroulis et Lucienne Wasser de l’Association Liane Neuchâtel :