Intempéries : Neuchâtel apporte son soutien au Valais

Neuchâtel ne laisse pas tomber le Valais. Après la montée des eaux meurtrière de ce week-end, le canton a répondu à l’appel d’aide extra-cantonal lancé par les autorités valaisannes. 35 sapeurs-pompiers et cinq civilistes sont sur place depuis dimanche.

Du matériel de pompage pour gérer des grandes quantités d’eau a également été envoyé par l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention, qui gère cette situation. Des spécialistes en milieux périlleux neuchâtelois ont également été dépêchés sur place. Ces mesures d’aide ont un coût, notamment en raison des soldes des sapeurs-pompiers volontaires. Cependant, il est actuellement difficile de deviser l’investissement que cela représente. « Lors de la tempête qui a touché La Chaux-de-Fonds l’été dernier, j’ai dû faire appel à différents cantons voisins – Vaud, Genève notamment – il n’y a pas eu de facturation. On donne des moyens dans l’urgence » explique Maxime Franchi, inspecteur cantonal à l’ECAP. Qui précise aussi que dans tous les cas, les troupes et les moyens envoyés en Valais rentreront tous mardi soir. /dpi-aju