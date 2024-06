La Poste ouvre les portes de son centre de cryptographie à Neuchâtel

Les dessous du vote électronique et de la cryptographie dévoilés au public. Dans le cadre son 175e anniversaire, la Poste suisse a ouvert samedi les portes du centre de compétence de Neuchâtel. Depuis 2019, une équipe d’experts y travaille sur des codes, des protocoles et des algorithmes pour développer le système de e-voting. Dix développeurs travaillent « quotidiennement à améliorer le système », explique Nils Aellen, ingénieur en architecture informatique au centre de compétence.

Dans ce projet, la Poste travaille avec des experts du monde entier. Et pour vérifier la sécurité de son système et l’améliorer, elle fait appel à des hackers éthiques. Des pirates bienveillants qui cherchent des failles et qui se font récompenser en espèces sonnantes et trébuchantes s’ils parviennent à mettre le doigt sur des dysfonctionnements. À ce jour, aucune faille critique n’a été trouvée.