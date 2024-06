Conseil communal nommé à Rochefort

Deux élus de droite, deux élus de gauche et un membre de l’Entente. C’est la nouvelle répartition du Conseil communal de Rochefort. Le législatif a nommé les cinq personnes de l’exécutif jeudi soir lors de la séance constitutive. Les sortants Thierry Gougler (PLR) et François Beutler, du Groupement de l’entente rochefortoise (GER), sont rejoints par trois nouveaux élus pour la prochaine législature qui démarre le 1er juillet. Il s’agit de Marc Alexis Gretillat et Catherine Pointet, tous deux du parti des Verts, ainsi que du PLR Christian Reber.

La présidence revient à Thierry Gougler et la vice-présidence à Marc Alexis Gretillat. /comm-lgn