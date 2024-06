Val-de-Travers veut convaincre les pendulaires de s’installer

Pour identifier et attirer les pendulaires, les autorités communales travaillent main dans la main avec les entreprises concernées. Les premiers contacts se sont montrés positifs : « Les entreprises voient que certains de leurs employés font de nombreuses heures de trajet par semaine, ça a un impact sur la santé des collaborateurs et sur la productivité », ajoute Benoit Simon-Vermot. En travaillant avec le Canton de Neuchâtel, Val-de-Travers peut aussi mettre en avant les avantages d’avoir des employés domiciliés proches de leur lieu de travail. « Nous, on apporte par exemple le soutien du Service des contributions, on amène ce qu’on a fait au niveau cantonal. La Commune amène sa proximité et sa relation avec les entreprises », relève Roland Nötzel, délégué cantonal à la domiciliation. Selon lui, ce qui peut freiner les pendulaires à s’installer dans le canton, c’est plutôt l’insécurité, les questionnements et les a priori. Des informations et un accompagnement peuvent donc faciliter le processus selon Roland Nötzel. « Et quand on arrive à faire ça, les gens s’installent. »