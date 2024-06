Après le sourire, la grimace pour l’industrie horlogère suisse

Le monde de l'horlogerie avait rendez-vous à Neuchâtel ce jeudi. La Fédération de l'industrie horlogère suisse y tenait son assemblée générale. Après une année 2023 marquée par des chiffres record au niveau des exportations (26,7 milliards de francs) et du nombre d'employés, le secteur connaît un ralentissement. En cause, le repli des marchés chinois et hongkongais sur fond de crise immobilière.