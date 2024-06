Laisser la nature se régénérer par elle-même après la tempête

Le marais des Eplatures et le site de reproduction des batraciens de Bonnefontaine ne subiront pas de travaux liés aux dégâts de la tempête du 24 juin 2023. La Ville de La Chaux-de-Fonds indique ce mercredi dans un communiqué ne pas entreprendre une lourde intervention de remise en état des sites, la jugeant plus néfaste que la tempête elle-même. Après les visites des services de la Ville, du Service cantonal de la faune, des forêts et de la nature et d’un représentant pour l’étude et la protection des amphibiens et des reptiles, il a été décidé de laisser les sites naturels se revitaliser par eux-mêmes. Ces sites constitueront ainsi des lieux de mémoire pour la population.

Les sentiers serpentant la rue de Morgarten et le pont de la Combe-à-l’Ours ont tout de même été dégagés pour qu’ils puissent être empruntés. La Ville appelle néanmoins à la prudence les personnes se promenant sur ces chemins, et rappelle qu’il est interdit de s’en écarter. /comm-cdf