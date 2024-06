« Faites-nous rire » : Laura Chaignat au pas de course

Si Zlatan Ibrahimovic a dit : « Je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende », il ne parlait pas forcément de notre humoriste Laura Chaignat, qui a mouillé le maillot pour son dernier passage de la saison dans « La Matinale ».

Après avoir testé la Fête des Vendanges, une course de caisse à savon et une compétition de danse urbaine, la voici au départ du Swiss Canyon Trail ! Si notre humoriste n’était pas prête pour la distance de 111 kilomètres, elle n’a pas hésité 9 secondes pour affronter celle de 12 kilomètres. Force et honneur pour une chronique qui restera dans les mémoires, et dans ses courbatures :