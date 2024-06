Des pavés belges à La Chaux-de-Fonds

Le grès offre une variation de teintes plus importante que le granit. Sur une grande surface, le rendu est plus chaleureux. C’est ce matériau qui compose les pavés en cours d’installation sur la future zone piétonne de la place du Marché à La Chaux-de-Fonds. Des dizaines de sacs géants remplis de blocs taillés sont arrivés fin mai dans la Métropole horlogère, en provenance de Belgique. La Ville a porté son choix sur des pavés de réemploi, pour des raisons de développement durable, mais aussi financières. Le prix d’une offre de matériel neuf demandée en Suisse alémanique était trois fois plus élevé.