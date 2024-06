Unia a manifesté devant 60 Migros, dont Métropole Centre

On se serait presque cru à une pendaison : la marche funèbre de Chopin, des panneaux représentant six filiales que Migros a lâchées, comme pendus à une potence et au-dessous, autant de représentants du syndicat Unia, tête basse, prononçant une seule phrase : « M, comme mauvais. »

La scène s’est déroulée mardi matin devant Métropole Centre à La Chaux-de-Fonds, l’un des 60 sites devant lesquels Unia était présent ce jour-là pour protester contre « le plus grand démantèlement de l’histoire de Migros », peut-on lire dans un communiqué du syndicat.

Unia demande au grand distributeur de renoncer aux centaines de licenciements qui se profilent et réclame pour le personnel « une vraie codécision » et une « liberté syndicale ».

« On n’a plus le droit de discuter (avec Migros), on doit juste se taire… ça ne va pas ! », martèle David Taillard, secrétaire syndicat chez Unia.