Stratégie numérique : enveloppe financière redimensionnée

Le Grand Conseil neuchâtelois a revu à la baisse les ambitions du Conseil d’État en matière de stratégie numérique. Le gouvernement espérait faire valider une enveloppe de plus de 75 millions de francs, découpée en deux crédits : l’un de 44 millions de francs dédié aux systèmes d’information et le second de 31,2 millions de francs pour le renouvellement des infrastructures informatiques, le tout pour les années 2024 à 2029. Le législatif a choisi de ramener ce montant à près de 60 millions de francs.

Bon nombre de députés, de gauche comme de droite, ont déploré un manque de priorisation des projets. « Il est illusoire de penser tout faire dans ce laps de temps », a martelé Patrick Erard, du groupe VertPOP. Le Grand Conseil a ainsi accepté de suivre la commission parlementaire qui proposait de retrancher 14'246 millions de francs au premier crédit et 1,2 million au second montant.

Le Parlement a, par ce vote, choisi de sortir du projet trois programmes dédiés respectivement au Service des contributions, à la Police neuchâteloise et à la justice. Le gouvernement est ainsi invité à réaliser un rapport propre à ces questions avec des coûts chiffrés plus précisément. La conseillère d’État en charge de la digitalisation Crystel Graf a indiqué pouvoir vivre avec cette solution. « Ce n’est pas une coupe, mais une scission », a-t-elle déclaré.