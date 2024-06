Le rêve éveillé de Pauline Brunner

Il reste à peine plus d’un mois avant l’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Et sur place, il n’y aura qu’une seule représentante du monde sportif neuchâtelois : Pauline Brunner. L’épéiste de la salle d’escrime de La Chaux-de-Fonds a obtenu sa qualification le 26 avril au Luxembourg. À 29 ans, elle estime avoir vécu la meilleure saison de sa carrière et s’être hissée au niveau technique et mental qui lui permet d’atteindre ce but olympique.

Pauline Brunner était l’invitée de « La Matinale » mardi, l’occasion de confier que les JO représentent un rêve pour elle depuis qu’elle est en âge de comprendre les enjeux d’une telle compétition. Elle se réjouit de s’y rendre, en espérant surtout de ne pas avoir de regrets vis-à-vis de ses performances.