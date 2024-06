Le Buskers prend de l’ampleur

Lors de cette 33e édition, c’est à nouveau une grande variété de sonorités qui attend les festivaliers. Le public pourra découvrir de la musique albanaise, slave, tzigane ou encore des Caraïbes. Des airs de flamenco, de jazz et de folk flotteront également dans les airs. Si le festival fait la part belle aux musiciens, des spectacles sont aussi au programme. Léa Rovero, programmatrice des Buskers, évoque les artistes de cirque italiens de Circo Carpa Diem. « Ils maîtrisent tout », des acrobaties, au mât chinois en passant par le monocycle, « le tout en faisant de la pâte à pizza », dit-elle. Le Zurichois This Maag proposera de son côté un spectacle déjanté avec « une course de triathlon à ski », précise Léa Rovero.

Sur le plan musical, la programmatrice met notamment en avant Gjini Family, un père et un fils, qui interprètent de la musique traditionnelle albanaise, ainsi que Sylvia Falcon Trio, dont la chanteuse est capable d’atteindre « presque 5 octaves », indique Léa Rovero. Celle-ci évoque encore le groupe Kapela qui propose de la musique slave et tzigane. Sa chanteuse et violoniste venait déjà enfant avec ses parents musiciens au Buskers. « Bébé, elle dormait dans la fourre de guitare de son père pendant que ses parents jouaient », précise-t-elle.