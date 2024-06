La « sensi » avant la théorie, changement en vue pour le permis de conduire

Pour ce qui est de l’intégration des aides à la conduite dans le cours de théorie à la circulation, il s’agit avant tout d’une modernisation logique. De plus en plus de véhicules possèdent aujourd’hui ces technologies, que ce soit l’assistance au freinage d’urgence, l’assistant de maintien de trajectoire ou encore le régulateur de vitesse et de distance de sécurité. Il est donc important d’y être formé pour les utiliser au mieux, autant pour son propre véhicule, que lors de l’utilisation de celui d’un tiers.