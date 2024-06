Fête de la musique : une vitrine sur la scène musicale neuchâteloise

« Il y a plein de choses qui se passent pour la musique dans le canton », affirme Ivan San Miguel. Le technicien du son rêverait toutefois de plus de moyens pour les artistes, mais il estime qu’en persévérant il est toujours possible de trouver des solutions : « Les gens il faut qu’ils fassent des choses. Il faut vraiment les motiver à essayer et je pense que c’est comme ça qu’on va arriver à avoir quelque chose de plus constant et diversifié dans les événements. »

Afin de faire face aux difficultés rencontrées dans le monde de la musique, les artistes ont toutefois une ressource importante : la solidarité. « A force, on se connaît tous et ce sont ces gens-là qui font tourner Neuchâtel. C’est super de savoir qu’on peut toujours compter sur une autre association pour filer un coup de main et pour nous aider à avancer », se réjouit le président de la Fête de la musique.