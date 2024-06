Une nouvelle tour d’observation inaugurée au Papiliorama

Une nouvelle construction modifie le paysage du Papiliorama à Kerzers. La tour d’observation Dr. Harry Borer a été inaugurée ce jeudi dans les jardins extérieurs de l’attraction dédiée à la nature. La construction ne servira pas uniquement de point de vue, indique la Fondation Papiliorama par communiqué, mais aussi de lieu d’exposition sur des thèmes liés à la région, comme l’histoire de la correction des eaux du Jura ou les mammifères et oiseaux vivant dans les tours. Plusieurs nichoirs ont par ailleurs été installés dans la tour afin d’offrir un refuge aux martinets noirs et aux hirondelles. Une plateforme accueillera « peut-être un jour des cigognes », espère la Fondation. Le nom de la tour a été choisi en mémoire du Dr. Harry Borer, citoyen de la ville de Bienne et patron de la Manufacture des Montres Rolex SA.



Cette nouvelle construction est la première de l’ensemble de projets « Papiliorama 2030+ ». Lancé en 2018, il prévoit plusieurs rénovations et un grand nombre d’expositions à l’intérieur et à l’extérieur du site. /comm-gtr