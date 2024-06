« Mon Régio » : Courrier du Val-de-Travers

Distribué chaque jeudi dans plus dans plus de 7'000 foyers des vallons, le Courrier du Val-de-Travers se la joue sport avec son journaliste Kevin Vaucher.

Une nouvelle équipe de tennis de table à Noiraigue, un lutteur qui devient champion romand et une victoire en karting, les sportifs brillent dans le Val-de-Travers en ce mois de juin 2024. Et l’actualité ne s’arrête pas en si bon chemin avec deux sujets incontournables dans les vallons, le Swiss Canyon Trail et le VBC Valta

Décryptage avec Kevin Vaucher, journaliste au Courrier du Val-de-Travers :