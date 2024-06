Les Jeunes-Rives sont à nouveau accessibles

L’avancée dans les travaux de démontage de Festi’Neuch permet la réouverture de la plage des Jeunes-Rives ce vendredi midi. La ville de Neuchâtel annonce que des douches et des toilettes sont d’ores et déjà installées, alors que la buvette et le loueur de paddle sont encore en cours d’installation. Elle demande aux baigneurs de rester attentifs car la zone est encore en phase de démontage et de respecter les signalisations de chantier. /comm-cdf