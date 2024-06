« Le Neuchâtel » bloqué à quai. Le bateau à vapeur a eu droit à un gros service cet hiver, puis des réparations ont été nécessaires ce printemps, et la semaine dernière, on apprenait qu’il serait encore à l’arrêt pour une durée indéterminée. En cause : un problème de mécanique, qui se situe au niveau de la machine. Cette partie qui entraine les roues à aube « cogne » comme on dit dans le jargon, mais tant la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (la LNM), que l’association Trivapor, propriétaire du bateau à vapeur, ne savent pas pourquoi. François Kistler, président de l’association et vice-président de la fondation Trivapor, n’hésite pas à le dire : c’est une énigme ! D’autant que ce problème n’existait pas avant le grand service de cet hiver. Une des raisons envisagées est que, en mettant hors de l’eau le Neuchâtel, sa coque a subi de légères déformations. « C’est de la mécanique de précision, avec de grosses pièces », relève François Kistler.