La piscine des Mélèzes n’ouvrira pas durant les vacances d’été

La piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds ne pourra pas rouvrir d’ici la fin des vacances scolaires d’été, qui se terminent le 18 août. Les travaux de rénovation ne seront pas achevés dans les temps, en raison de la météo défavorable du printemps et de « la complexité de construction de tous les bassins en inox », explique la Ville dans un communiqué. Une réouverture cette année n’est pas garantie. On en saura plus en août.

La Chaux-de-Fonds précise que les abonnements de saison sont valables un an après la date d’émission et qu’ils sont valables cette saison à la piscine du Communal du Locle, ouverte jusqu’au 8 septembre. /comm-vco