Cédric Dupraz est sur le départ

Une page se tourne au Locle. Le conseiller communal Cédric Dupraz quitte l’Hôtel-de-Ville. Le popiste de 47 ans, en charge du Dicastère des Affaires sociales et de la culture, a décidé de ne pas se représenter lors des élections communales d’avril après avoir siégé pendant seize ans à l’exécutif et sept au législatif. Il a indiqué, vendredi, dans « La Matinale », avoir mené à bien un certain nombre de dossiers. « J’ai eu la chance de pouvoir défendre 150 dossiers au Conseil général. (…) Je pense à la réhabilitation de l’ancienne poste, l’UNESCO, le parvis de l’Hôtel-de-Ville, la zone piétonne, la Place de 1er août (…). Au niveau social et santé il y a eu la création d’un cabinet collectif de médecins, un pôle de réinsertion, les jardins participatifs, le maintien des prestations complémentaires communales. » Cédric Dupraz a aussi indiqué qu’au niveau touristique, Le Locle est passé de 9'900 nuitées en 2019 à en moyenne plus de 17'000 ces trois dernières années. Le popiste s’est aussi exprimé sur le dossier de la station d’épuration des eaux. « Malgré un travail conséquent de la part des bureaux d’ingénieurs et des Services (ndlr : communaux), nous ne sommes pas parvenus à trouver le point d’équilibre entre l’impact financier et la valeur ajoutée d’un tel projet. Mes successeurs, j’en suis persuadé, y parviendront. » Parmi les souvenirs marquants qu’il gardera de ces quatre législatures, Cédric Dupraz mentionne sa visite au Kremlin et une réception à l’Assemblée nationale française par des députés pour la défense de la ligne des horlogers. Pour la suite, il explique que dans quelques jours il sera libéré de sa charge de conseiller communal et redeviendra un militant de base qui se mettra à disposition de son parti. /sma