Steve von Bergen : « Quand on prend un point, on le prend toujours volontiers »

Sauf cataclysme, l’équipe de Suisse de football poursuivra son aventure à l’Euro après la phase de groupe. La Nati a un pied et quatre orteils en 8e de finale de la compétition. Elle est virtuellement qualifiée après son match nul 1-1 mercredi soir à Cologne face à l’Écosse. Il faudrait un scénario catastrophe et improbable pour que la Suisse soit éliminée. L’ancien défenseur de l’équipe de Suisse et actuel directeur sportif de Young Boys, le Neuchâtelois Steve von Bergen, a décrypté jeudi dans « La Matinale » la rencontre de la veille. À la question de savoir si la Suisse a gagné ou perdu un point, il relève que « si on prend le début de match, la Suisse a plutôt gagné un point, si on prend les deux buts annulés et quelques occasions où on aurait pu être plus efficace à la finition, on aurait aussi pu prendre les trois points ».