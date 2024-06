Montrer que le site Dubied à Couvet n’est pas mort

Développer, valoriser, embellir et montrer que le site Dubied à Couvet revit et foisonne d’activités. C’est la volonté des propriétaires des lieux qui se sont réunis en association. Créée il y a deux ans, elle s’est présentée à la presse mercredi. Le site Dubied accueillait encore un fleuron du Vallon à la fin des années 1980, moment où la faillite de la manufacture de machines à tricoter a été prononcée. Aujourd’hui, les locaux de l’ancienne usine sont occupés par divers entreprises, associations ou encore clubs de sport.

Le président de l’association des propriétaires du site Dubied, Thierry Guizzardi, précise que la bonne vingtaine de membres ont souhaité créer cette entité pour « apprendre à se connaitre », mais aussi « se fédérer pour pouvoir aller discuter avec les représentants politiques. » L’idée est aussi de donner un avenir au site. « Les propriétaires n’ont pas tous les mêmes envies, mais la base, c’est quand même de le développer, de l’embellir et de le rendre plus accueillant. La volonté est d’améliorer les accès et les alentours du site. On profite du chantier de la gare de Couvet pour refaire les bâtiments qui jouxtent la voie », souligne Thierry Guizzardi.