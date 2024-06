Une chasse au trésor transfrontalière

C’est le fruit d’une collaboration transfrontalière entre les deux parcs naturels régionaux du Doubs, suisse et français. Celle-ci a débouché sur une nouvelle offre touristique et de loisirs qui a été présentée mardi. Elle consiste en un parcours de chasse au trésor sur le thème de la contrebande au Saut du Doubs, à proximité des Brenets.

Cette initiative est destinée en priorité aux enfants et aux familles. Elle se veut ludique et aussi didactique : « C’est un parcours de randonnée facile, à plat, sur 2,9 kilomètres. Il comprend dix panneaux, cinq du côté suisse et cinq sur sol français », explique Régis Borruat, le directeur du Parc naturel régional du Doubs. « Il s’agit de résoudre des énigmes pour découvrir un mot magique qu’il faut aller prononcer dans l'un des deux restaurants partenaires pour recevoir un cadeau surprise. »