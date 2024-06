Nemo a enflammé Bienne avec « The Code »

Un représentant sur mesure

Finalement, selon le Maire de Bienne, Erich Fehr, personne, n'aurait pu mieux représenter Bienne que Nemo : « on a vraiment une vie culturelle très riche, très variée, ça passe par de la culture classique, à de la culture alternative et créative, Nemo en ce sens est un exemple parfait. La performance audacieuse et courageuse qu’il a présentée à Malmö va très bien avec l’esprit biennois ».

Un trophée a été remis à l’artiste en symbole de remerciement de la Ville. /mbe