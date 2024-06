Un label durable pour le collège de La Fontenelle

Le collège de la Fontenelle est distingué pour son engagement en faveur du développement durable. L’établissement scolaire de Cernier a reçu le label « Eco-Schools » décerné par l’Association J’aime ma Planète, une première dans le canton. Ce programme d’éducation au développement durable, reconnu par l’UNESCO et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, a récompensé le projet du collège sur l’écocitoyenneté. Ce dernier a consisté depuis deux ans à faire participer enseignants et élèves à des semaines sans numérique, à des actions de ramassage de déchets, à travailler le rapport humain-animal et à créer des échanges avec des jeunes du monde entier, précise un communiqué ce lundi. Des projets similaires sont également menés depuis 2022 dans les établissements de Fontaines et du Pâquier.



Une cérémonie officielle de remise du label aura lieu ce jeudi à 18h dans le cadre de la fête d’établissement « Les Charabiades ». /comm-gtr